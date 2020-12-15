AB'den COVAX fonuna 500 milyon euro

Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ve Avrupa Sürdürülebilir Gelişim Fonu, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Küresel Aşı ve Bağışıklama İttifakı (GAVI) ve Salgın Hastalıklara Hazırlık İçin Yenilik Koalisyonu (CEPI) öncülüğünde kurulan, orta ve düşük gelirli 92 ülkede COVID-19 aşısına adil ve eşit küresel erişimi hedefleyen COVAX programına 500 milyon dolar destek sağladı.

Avrupa Konseyi Başkanı Ursula von der Leyen, "Avrupa Komisyonu ve EIB'nin 500 euroluk ortak desteği COVAX'ın 1 milyar doz aşıya erişimini sağlayacak" dedi.

EIB Başkanı Werner Hoyer, "Özellikle BioNTech'inki olmak üzere başarılı aşı programlarının desteklenmesi toparlanmanın yakın olduğuna dair umut veriyor" dedi.