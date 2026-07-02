AB'den dikkat çeken Çin itirafı: Bağımlılık azalacağına daha da arttı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Avrupa Birliği'nin Çin'e ekonomik bağımlılığı azaltmaya yönelik politikaları, beklenen sonucun aksine Avrupalı şirketleri Çin'e daha fazla yakınlaştırdı.

Avrupa Birliği Ticaret Odası'nın Çin'deki Başkanı Jens Eskelund, Avrupa'nın Çin'e olan bağımlılığının azalmadığını, aksine arttığını söyledi. Eskelund'a göre Avrupalı şirketler küresel rekabette ayakta kalabilmek için Çin tedarik zincirlerinin daha fazla parçası haline geliyor.

Çin artık sadece pazar değil

Eskelund, Avrupa'nın Çin'i uzun süre yalnızca ürün satılan büyük bir pazar olarak gördüğünü ancak bu yaklaşımın değiştiğini belirtti.

Çin'in bugün küresel üretim ve tedarik ağlarının vazgeçilmez halkalarından biri haline geldiğini ifade eden Eskelund, birçok Avrupa şirketi için Çin'den uzaklaşmanın rekabet gücünü kaybetmek anlamına gelebileceğini söyledi.

Şirketlerin yarısından fazlası Çin'de büyüyor

Ocak ve şubat aylarında yaklaşık 300 Avrupa şirketiyle gerçekleştirilen ankete göre katılımcıların yüzde 56'sı Çin'deki üretim ve yatırımlarını artırıyor.

Buna karşılık yalnızca yüzde 7'lik kesim faaliyetlerini Çin dışına taşımayı planlıyor. Eskelund, bunun temel nedeninin Çin'in sunduğu maliyet avantajı ve güçlü tedarik altyapısı olduğunu vurguladı.

Yuan avantajı öne çıktı

Eskelund, Çin'in rekabet gücünde yuanın değerinin de etkili olduğunu söyledi.

Alman Ekonomi Enstitüsü'nün hesaplamalarına göre yuanın euro karşısında yüzde 20 ila 30 oranında düşük değerli olması, Çinli ihracatçılara önemli bir fiyat avantajı sağlıyor.

AB ekim ayını işaret etti

Öte yandan Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao ile AB Ticaret Komiseri Maros Sefcovic arasında gerçekleştirilen görüşmenin ardından Avrupa Birliği, iki taraf arasındaki ticaret dengesizliklerinin giderilmesine yönelik somut adımlar için ekim ayını son tarih olarak belirledi.

Eskelund ise Avrupa'nın stratejik öneme sahip sanayi alanlarını koruyacak yeni sanayi politikalarını hızlandırması gerektiğini dile getirdi.