AB'den e-ticarete sıkı denetim: Küçük paketlere işlem ücreti geliyor

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AB Konseyi, üye ülke temsilcilerinin AB gümrük sisteminde kapsamlı değişiklikleri içeren düzenlemeyi onayladıklarını açıkladı.

Yeni kurallara göre, Birlik ülkelerine AB dışından ürün getirip satan e-ticaret platformları ithalatçı olarak kabul edilecek. Böylece gümrük işlemlerinin yapılması, vergilerin ödenmesi ve ürünlerin AB standartlarına uygunluğundan platformlar sorumlu olacak.

Yükümlülüklerini yerine getirmeyen e-ticaret şirketlerine çeşitli yaptırımlar uygulanacak. Ağır ihlallerde şirketlere, bir önceki yıl gerçekleştirdikleri ithalatın toplam değerinin yüzde 6'sına kadar para cezası verilebilecek. Şirketlerin bazı gümrük imtiyazları kaldırılabilecek ve çevrim içi platformlara erişimleri sınırlandırılabilecek.

E-ticaret yoluyla AB'ye giren küçük paketlerin denetim maliyetlerini karşılamak amacıyla 1 Kasım 2026'dan itibaren Birlik genelinde işlem ücreti alınacak. Ücretin miktarı uygulama başlamadan önce AB Komisyonu tarafından belirlenecek.

Düzenleme kapsamında, gümrüklerin işleyişini koordine etmek üzere AB Gümrük Otoritesi kurulacak. Fransa'nın Lille kentinin ev sahipliği yapacağı kurum 2027'de faaliyete geçecek.

Otorite, ithalat ve ihracat verilerinin toplanacağı yeni AB Gümrük Veri Merkezi'ndeki bilgileri analiz edecek.

Yeni sistem kapsamında kurallara yüksek düzeyde uyan şirketler güvenilir olarak sınıflandırılacak ve bunlara sadeleştirilmiş işlemler uygulanacak.

Verilere göre, AB’de 2025 yılında yaklaşık 6 milyar e-ticaret paketi gümrük işlemlerine tabi tutulurken, bu paketlerin yüzde 90'dan fazlası Çin'den geldi. Aynı dönemde yaklaşık 31 milyar avro gümrük vergisi toplandı.