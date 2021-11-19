AB’den enerjide faydalı projeler listesi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, iki yılda bir güncellenen ve üye ülkelerdeki enerji altyapılarını birbirine bağlamayı amaçlayan Trans-Avrupa Enerji Ağı düzenlemesi çerçevesinde ortak çıkar sağlayan projeler listesini açıkladı.

Açıklamada, AB enerji piyasasının güçlendirilmesi ve arz güvenliğinin artırılmasını amaçlayan sınır ötesi altyapı yatırımlarını içeren listede, toplam 98 projenin yer aldığı bildirildi.

Projelerin 67'sinin elektrik iletim ve depolama, 20'sinin doğal gaz, 6'sının karbondioksit depolama ve 5'inin de akıllı şebeke alanında olduğu kaydedildi. Söz konusu projelerin AB ülkelerindeki izin ve onay süreçlerini kolaylaştırılacağı ve projelere AB fonlarından mali destek sağlanabileceği ifade edildi.

Liste, onaya sunulacak

Açıklamada, listede belirlenen doğal gaz projelerinin enerji arz güvenliğini sağlamak için gerekli olduğu belirtilerek söz konusu yatırımların iki yıl önce hazırlanan listede de yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

Liste, bu aşamadan sonra Avrupa Parlamentosu (AP) ve AB Konseyi'ne onay için sunulacak. Söz konusu kurumların 2 ay içinde listeyi onaylaması veya reddetmesi gerekiyor.

Öte yandan AB üyesi ülkeler enerji alanında gelecekte hangi alanlara destekler sağlanacağına ilişkin listeyi de içeren mevzuatı güncellemek üzere müzakereler yürütüyor.

AB'nin bir yandan iklim dostu olma yönünde yeni hedefler belirlerken bir yandan da kendi hedefleriyle çelişen doğal gaz ve fosil projeleri desteklemesi ise pek çok üye ülke ile çevreciler tarafından eleştiriliyor.