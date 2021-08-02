AB'den Facebook'un Kustomer'ı satın alma teklifine soruşturma

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, teklif edilen satın alma işleminin müşteri ilişkileri yönetimi yazılımı piyasasında rekabeti azaltacağı ve Facebook'un reklam piyasasındaki konumunu daha da güçlendireceği endişesine neden olduğu kaydedildi.

Facebook, daha önce Kustomer'ı yaklaşık 1 milyar dolara satın alacağını açıklamıştı.

Avrupa'da faaliyet gösteren büyük ölçekli şirketlerde birleşme ve satın almaları denetlemek AB Komisyonu'nun yetkileri dahilinde bulunuyor.

AB Komisyonu, yürüttüğü inceleme ve soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendiriyor. Rekabete aykırı durumların tespit edilmesi halinde AB Komisyonu, birleşme veya satın almaları engelleyebiliyor.