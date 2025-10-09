AB’den Gazze ateşkesi için destek mesajı

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Gazze’de ateşkes planının ilk aşamasının onaylanmasının ardından X platformundan açıklama yaptı.

Kallas, bunun önemli bir atılım olduğunu belirterek, “Bu, önemli bir diplomatik başarı ve yıkıcı bir savaşı sona erdirmek, tüm esirleri serbest bırakmak için gerçek bir fırsat” değerlendirmesinde bulundu.

AB’nin anlaşmanın uygulanmasını desteklemek için elinden geleni yapacağını vurgulayan Kallas, Birliğin sürece tam destek vermeye hazır olduğunu ifade etti.

ABD arabuluculuğunda anlaşma sağlanmıştı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas’ın Gazze’de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını açıklamıştı.

Trump, bu anlaşma kapsamında tüm esirlerin serbest bırakılacağını ve İsrail güçlerinin daha önce belirlenen hatta geri çekileceğini duyurmuştu.