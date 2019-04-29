AB'den genç çiftçilere kredi imkanı
AB, genç çiftçilere düşük faizli kredi verilmesi için 1 milyar euroluk destekleme programı başlatma kararı aldı
Avrupa Birliği (AB), genç çiftçilere düşük faizli kredi imkanı sağlayacak 1 milyar euroluk destekleme programı başlattı.
AB Komisyonu, Avrupa Yatırım Bankası (EIB) ile özellikle genç çiftçileri desteklemeye yönelik 1 milyar euroluk kredi programı başlatıldığını açıkladı.
Buna göre, üye ülkelerdeki bankalar AB'nin vereceği mali destekleme miktarına eşit oranda katkı sağlayacak ve 40 yaşın altındaki çiftçilere uygun kredi imkanı sunacak.
Kredilerin faizleri düşük tutulacak, ilk 5 yıl geri ödemeleri olmayacak ve vadeleri 15 yıla kadar uzatılabilecek.
Verilere göre, AB üyesi ülkelerde çiftçilerin yaş ortalaması yüksek seyrediyor. Tarım sektöründe çalışanların sadece yüzde 11'i 40 yaşının altında bulunuyor.
Söz konusu desteklemeyle tarım sektörüne gençlerin katılımını arttırmak ve özellikle zor kredi alan genç çiftçileri desteklemek amaçlanıyor.
Kaynak: AA