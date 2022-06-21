AB’den gıda güvenliği için 600 milyon euro ilave destek hazırlığı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de gerçekleştirilen Avrupa Kalkınma Günleri programında konuştu.

Rusya-Ukrayna savaşının sadece Ukrayna halkını etkilemediğine işaret eden von der Leyen, milyonlarca ton tahıl sevkiyatının engellenmesinin dünya genelinde en çok ihtiyaç duyanları mağdur ettiğini söyledi.

Von der Leyen, "Ortaklarımıza yardımcı olmak, gıda krizini ve ekonomik şoku önlemek için ilave 600 milyon euroyu harekete geçireceğiz." ifadesini kullandı.

AB'nin gıda güvenliği için 3 milyar euroluk bir paketi bulunduğunu anımsatan von der Leyen, 600 milyon euronun buna ilave olacağını bildirdi.

AB Komisyonu'nun konuyla ilgili açıklamasında, Afrika, Karayipler ve Pasifik ülkelerinde insani yardım için 150 milyon euro, sürdürülebilir üretim ve gıda sistemlerinin dayanıklılığı için 350 milyon euro ve makroekonomik destek olarak 100 milyon euro kaynak sağlanacağı kaydedildi.

Dünyadaki buğday ve arpanın yaklaşık üçte birini, ayçiçeği yağının da yüzde 70'ini Rusya ve Ukrayna ihraç ediyordu.

Ukrayna'daki 20 milyon ton tahıl savaş nedeniyle gönderilemiyor.