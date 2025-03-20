AB’den Google ve Apple’a 'rekabeti artırma' baskısı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Dijital Piyasalar Yasası (DMA) kapsamında Google ve Apple’a yönelik düzenleyici adımlarını sürdürürken, teknoloji devlerini rekabete daha açık hale getirmekte kararlı.

Google’a rekabet ihlali suçlaması

AB Komisyonu, çarşamba günü Google’ın ana şirketi Alphabet’i DMA’yı ihlal etmekle suçladı. Düzenleyiciler, Google’ın arama motorunda yapılan değişikliklere rağmen kendi hizmetlerini rakiplerine karşı öne çıkardığını ve geliştiricilerin tüketicileri uygulama mağazası dışındaki seçeneklere yönlendirmesini zorlaştırarak rekabeti engellediğini belirtti.

Google ise düzenlemelerin "Avrupalı işletmelere ve tüketicilere zarar vereceğini, yeniliği engelleyeceğini ve güvenliği zayıflatacağını" savundu. DMA’yı ihlal eden şirketler, ilk seferde gelirlerinin yüzde 10’una kadar tekrar eden ihlallerde de yüzde 20 oranında para cezasına çarptırılıyor.

Apple’a cihaz erişimini açma talimatı

AB Komisyonu, Apple’a da işletim sistemlerini üçüncü taraf cihazlara örneğin akıllı saatler veya diğer markalara ait kulaklıklara daha fazla açma talimatı verdi. AB’nin teknoloji devlerine karşı attığı bu adımlar, küresel teknoloji piyasasında yeni bir dönemi şekillendirirken, Washington ile Brüksel arasındaki gerilimi daha da artırabilir.