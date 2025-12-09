AB'den Google'a yapay zeka soruşturması: İçerik kullanımı incelenecek
AB Komisyonu, Google'ın yapay zeka hizmetlerinde çevrimiçi içerikleri nasıl kullandığını mercek altına aldı. Soruşturma, şirketin yayıncılar ve içerik üreticilerine adil olmayan şartlar dayatıp dayatmadığını, uygun tazminat ödemeden içerik kullanıp kullanmadığını ve rakip yapay zeka modellerini dezavantajlı duruma düşürüp düşürmediğini inceleyecek. YouTube içeriklerinin de Google'ın yapay zeka modellerini eğitmek için izinsiz kullanılmış olabileceği değerlendiriliyor.
AB Komisyonu, Google'ın yapay zeka hizmetlerinde çevrimiçi içerik kullanımına ilişkin rekabet kurallarını ihlal edip etmediğini belirlemek üzere yeni bir antitröst soruşturması başlattığını duyurdu.
Ayrıcalık sağlanıp sağlanmadığına bakılacak
Komisyondan yapılan açıklamada, incelemenin Google'ın yayıncılar ile içerik üreticilerine "adil olmayan şartlar" dayatıp dayatmadığını ve kendi hizmetlerine ayrıcalık sağlayarak rakip yapay zeka modellerini dezavantajlı duruma düşürüp düşürmediğini değerlendireceği belirtildi.
AB yetkilileri, Google'ın web yayıncılarının içeriklerini arama sonuçları kapsamında yapay zeka destekli hizmetler üretmek için uygun bir tazminat ödemeden kullanmış olabileceği ve içerik sahiplerine bu kullanımı reddetme hakkı tanımamış olabileceği yönünde endişe taşıdıklarını ifade etti.
Soruşturmanın bir diğer başlığı YouTube içerikleri
Soruşturmanın bir diğer başlığının ise YouTube'a yüklenen içerikler olduğu aktarıldı. Komisyon, bu içeriklerin Google'ın üretken yapay zeka modellerini eğitmek amacıyla kullanılıp kullanılmadığını, içerik üreticilerine herhangi bir ödeme yapılıp yapılmadığını ve reddetme seçeneklerinin sunulup sunulmadığını da inceleyecek.