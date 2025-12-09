AB'den Google'a yapay zeka soruşturması: İçerik kullanımı incelenecek

AB Komisyonu, Google'ın yapay zeka hizmetlerinde çevrimiçi içerik kullanımına ilişkin rekabet kurallarını ihlal edip etmediğini belirlemek üzere yeni bir antitröst soruşturması başlattığını duyurdu.

Ayrıcalık sağlanıp sağlanmadığına bakılacak

Komisyondan yapılan açıklamada, incelemenin Google'ın yayıncılar ile içerik üreticilerine "adil olmayan şartlar" dayatıp dayatmadığını ve kendi hizmetlerine ayrıcalık sağlayarak rakip yapay zeka modellerini dezavantajlı duruma düşürüp düşürmediğini değerlendireceği belirtildi.

AB yetkilileri, Google'ın web yayıncılarının içeriklerini arama sonuçları kapsamında yapay zeka destekli hizmetler üretmek için uygun bir tazminat ödemeden kullanmış olabileceği ve içerik sahiplerine bu kullanımı reddetme hakkı tanımamış olabileceği yönünde endişe taşıdıklarını ifade etti.

Soruşturmanın bir diğer başlığı YouTube içerikleri

Soruşturmanın bir diğer başlığının ise YouTube'a yüklenen içerikler olduğu aktarıldı. Komisyon, bu içeriklerin Google'ın üretken yapay zeka modellerini eğitmek amacıyla kullanılıp kullanılmadığını, içerik üreticilerine herhangi bir ödeme yapılıp yapılmadığını ve reddetme seçeneklerinin sunulup sunulmadığını da inceleyecek.