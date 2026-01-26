AB'den Grok'a soruşturma: Yapay zekâ için geri çekme ihtimali

Alman Handelsblatt gazetesinin haberine göre, Avrupa Birliği Komisyonu, yapay zeka destekli sohbet botu Grok hakkında resmî bir süreç başlatmaya hazırlanıyor.

Üst düzey üç AB yetkilisine dayandırılan bilgilere göre Komisyon, pazartesi günü Dijital Hizmetler Yasası kapsamında Grok'a yönelik bir soruşturma açacak. Sürecin, sohbet botunu geliştiren xAI şirketinin Grok'u Avrupa Birliği sınırları içinde kullanımdan çekmeye zorlamayı amaçladığı belirtiliyor.

Sosyal medya platformu X üzerinden erişilebilen Grok'un, gerçek kişilere ait rıza dışı cinsel içerikli görsel ve videolar üretebildiği; bu içeriklerin bir bölümünün reşit olmayanları da kapsadığı ve platformda yayılabildiği ifade ediliyor. Söz konusu iddialar, Grok'un uluslararası düzeyde ciddi eleştirilere konu olmasına yol açtı.

Erteleme Trump'ın gümrük vergisi tehditleriyle bağlantılı

AB Komisyonu'nun soruşturmayı aslında yaklaşık bir hafta önce başlatmayı planladığı ancak siyasi nedenlerle sürecin ertelendiği aktarıldı. Ertelemenin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa Birliği'ne yönelik ek gümrük vergisi tehditleriyle bağlantılı olduğu öne sürüldü. Trump, Grönland'a ilişkin açıklamaları kapsamında bazı AB ülkelerine ilave tarifeler uygulanabileceğini dile getirmiş, daha sonra bu söylemden geri adım atmıştı.

Komisyonun süreci yeniden gündeme alarak Grok'un AB mevzuatına uyumunu denetleyeceği, gerekli görülmesi halinde sohbet botunun Avrupa pazarından çekilmesini talep edebileceği kaydediliyor.