AB'den hantavirüs açıklaması: Gerekli tüm adımları atıyoruz

Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye giden MV Hondius adlı Hollanda bandıralı yolcu gemisinde, hantavirüs vakaları tespit edilirken Hollanda Kraliyet Havayolları'nda (KLM) çalışan bir uçuş görevlisi de hantavirüs belirtileriyle Amsterdam'daki bir hastaneye kaldırıldı.

Konuya ilişkin açıklama yapanAB Komisyonu sözcülerinden Eva Hrncirova, durumu çok yakından takip ettiklerini ve gerekli tüm makamlarla temas halinde olduklarını belirterek, "Şu an elimizde bulunan verilere göre Avrupa'daki halk için, Avrupalılar için risk düşük seviyededir. Mevcut verilere göre şu aşamada endişe yaratacak bir durum bulunmuyor." diye konuştu.

"Gerekli tüm adımları atıyoruz"

İlk bildirimin ardından gemiye bir uzman da gönderildiğini söyleyen Hrncirova, uzmanın şu anda gemide durum değerlendirmesi yaptığını ve gelişmeleri izlediğini belirterek, "Bu nedenle mevcut aşamada durumu küçümsememek ya da hafife almamak için gerekli tüm adımları atıyor ve gelişmelerin her aşamasında tepki vermeye hazır bulunuyoruz." diye konuştu.

AB Sözcüsü, Avrupa'daki vatandaşlar açısından ortaya çıkabilecek her türlü olası riski son derece ayrıntılı şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını dile getirdi.

DSÖ, yolcu gemisinde 3 vaka olduğunu açıklamıştı

DSÖ, yolcu gemisinde hantavirüs olduklarından şüphelenilen 8 kişi bulunduğunu belirterek, bu kişilere yapılan laboratuvar testleriyle 3'ünün hantavirüs olduğunun doğrulandığını açıklamıştı.

Yolcu gemisinde bugüne kadar hantavirüsten etkilenen 3 kişi hayatını kaybetmiş, bir kişi de Güney Afrika'da yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Öte yandan İsviçre Federal Halk Sağlığı Dairesi (FOPH) de gemide seyahat eden ve hantavirüs bulaşmış bir hastanın Zürih Üniversite Hastanesi'nde tedavi gördüğünü belirtmişti.

Hollanda Kraliyet Havayolları'nda (KLM) çalışan bir uçuş görevlisinin hantavirüs belirtileriyle Amsterdam'daki bir hastaneye kaldırıldığı duyurulmuştu.