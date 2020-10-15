AB'den İngiltere ile müzakerelere devam kararı

15 Ekim 2020

Avrupa Birliği (AB), Brexit sonrası İngiltere ile ticari ilişkileri düzenleyecek anlaşma için müzakerelere devam kararı aldı ancak üye ülkelere anlaşmasızlığa hazırlıklı olunması çağrısında bulundu.

AB Konseyi Sözcüsü Barend Leyts, AB Liderler Zirvesi devam ettiği sırada AB-İngiltere ilişkileri hakkında Konsey kararının kabul edildiğini duyurdu.

Kararda, 31 Aralık'ta sona erecek Brexit geçiş sürecinde AB'nin İngiltere ile bir anlaşmaya varmak için yeterli ilerleme kaydedilmediği görüşüne yer verildi. Liderler, AB'nin başmüzakerecisi Michel Barnier'nin gelecek haftalarda müzakerelere devam etmesini istedi ve İngiltere'ye bir anlaşmanın mümkün olabilmesi için gerekli adımları atması çağrısında bulundu.

AB, ayrıca İngiltere'nin birlikten ayrılma anlaşmasını ve bunun protokollerini tam olarak uygulaması gerektiğini vurguladı.

Kararda, "AB Konseyi tüm üye devletlere, AB kurumlarına ve paydaşlara, anlaşmasızlık dahil tüm sonuçlara hazırlıklı olunması için çalışmalarını hızlandırmaları çağrısında bulunmaktadır ve AB Komisyonunu AB'nin çıkarına olacak tek taraflı, beklenmedik durum planlarını göz önünde bulundurmaya davet etmektedir." ifadesine yer verildi.

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen zirveden ayrıldı