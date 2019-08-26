AB'den İngiltere'ye 'ayrılık ücreti' uyarısı

26 Ağustos 2019

Günlük basın toplantısında açıklamalarda bulunan AB Komisyonu Sözcüsü Mina Andreeva, birliğin Brexit konusundaki tutumunun "net ve ortak" olduğunu anımsattı.

Andreeva, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un anlaşmasız ayrılık olması durumunda ülkesinin "ayrılık ücretini" ödemek zorunda kalmayacağı yönündeki açıklamasıyla ilgili, "AB ülkeleri, üyelik döneminde ortaya koydukları taahhütleri yerine getirmek zorunda. Bu, özellikle anlaşmasız ayrılık senaryosu geçerli olursa, daha fazla önem taşır." diye konuştu.

İngiltere'nin bu konuyla ilgili AB'den henüz bir talepte bulunmadığı bilgisini paylaşan Andreeva, "Hesapların kapatılması, karşılıklı güven esasında yeni bir ilişkinin başlatılması açısından önemli." ifadesini kullandı.

İngiltere Başbakanı Johnson, dün verdiği bir röportajda, anlaşmasız Brexit halinde ülkesinin AB’ye 39 milyar sterlinlik “ayrılık ücretini” ödemek zorunda olmayacağını kaydetmişti.

Kaynak: AA