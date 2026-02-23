AB'den İran mesajı: 'Şimdiye kadarki en zayıf noktasında'

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilecek AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

AB temsilcisi, bugünkü toplantıda, Ukrayna'da yarın itibarıyla beşinci yılına girecek olan savaş, Rusya'ya yönelik 20. yaptırım paketi ve Ukrayna'ya tahsis edilecek 90 milyar Euro'luk krediye ilişkin konuların da olacağını ifade etti. Kallas, "Ayrıca Ruslarla ne hakkında konuşmamız gerektiğine ilişkin bir tartışma da olacak. Barış görüşmeleri söz konusu olduğunda şu ana kadar baskının Ukrayna üzerinde olduğu açık. Ancak bunun Rusya tarafında olması gerekiyor. Çünkü saldırgan taraf onlar ve eğer bu savaşın durmasını istiyor ve daha ileri gitmesini istemiyorsak, Rusya tarafında da tavizler görmemiz gerekiyor" dedi.

"Gazze'deki barış sürecinin bir parçası olmak istiyoruz"

Bugün Orta Doğu'ya ilişkin meselelerin de konuşulacağını ve Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov'dan brifing alacaklarını açıklayan Kallas, "Gazze'deki barış sürecinin bir parçası olmak ve sahip olduklarımızla katkı sağlamak istiyoruz. Sınır geçiş misyonumuz mevcut ve Hamas'ın silahsızlandırılması için Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) polisleri var. Bunun Filistin polisi tarafından yapılması gerekiyor. Ve burada Europol polisleri çok faydalı olabilir" diye konuştu.

Kallas, bugünkü toplantıda ayrıca Suriye ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmeleri de ele alacaklarını söyledi.

"Rusya ile kim temas kuruyor olursa olsun, Rusya'dan talep edilen tavizleri gündeme getirmeli"

Basın mensuplarından AB'nin Rusya ile iletişim kurmasına ilişkin bir soru alan Kaja Kallas, "Bence Rusya ile kimin konuştuğundan daha önemli olan, onlarla ne hakkında konuşmak istediğimizdir. Bu yüzden, Rusya ile kim temas kuruyor olursa olsun, bu ister ikili görüşme olarak ister Avrupa'yı temsilen olsun, görmek istediğimiz şey, Rusya'dan talep edilen tavizlerin gündeme getirilmesidir. Yani Rusya'nın neyi kabul etmeye hazır olduğu sorulmalıdır. Çünkü çok şey talep ederseniz, az şey alırsınız. Az şey talep ederseniz, hiçbir şey alamazsınız. Ve hiçbir şey istemezseniz, bunun bedelini fazlasıyla ödersiniz. Bu çok açık" ifadelerini kullandı.

"Suriye'de bir ateşkes var ama elbette çok kırılgan"

Suriye'deki ateşkes ve Suriye'ye ilişkin mesajı sorulan AB Yüksek Temsilcisi Kallas, "Bir ateşkes var ama elbette çok kırılgan. Bu nedenle kapsayıcı bir hükümetin kurulması ve ülkenin gerçek anlamda uzlaşması için bu güçlerin birlikte çalışması gerekiyor. Biz bu konuda elimizden gelen yardımı sağlamaya hazırız" şeklinde konuştu.

Kallas, "Kurumların inşasıyla ilgili olarak da bugün Suriye ile yüksek düzeyli siyasi diyalog kurmanın zamanının gelip gelmediğini, tüm bu endişeleri de ele alarak tartışacağız" dedi.

"Rus müzakereciler hiçbir siyasi konuyu konuşmaya istekli değil"

Ukrayna'da bir barış ihtimaline ilişkin olarak ABD tarafının iyimserliğini paylaşıp paylaşmadığı sorulan Kaja Kallas, "İşaretlere baktığımda bu iyimserliği paylaşmıyorum. Çünkü Rus tarafındaki müzakereciler hiç ciddi değil ve hiçbir siyasi konuyu konuşmaya istekli değiller. Dolayısıyla Ukrayna'nın taviz vermesi ve pes etmesi yönünde çok fazla baskı gördük. Ancak Ukraynalılar pes etmeye istekli değil. Bu da uzun vadede barışı getirmez. Bu nedenle önümüzdeki hafta ve aylarda herhangi bir sonuç göreceğimiz konusunda pek iyimser değilim" diye konuştu.

"İran, şimdiye kadarki en zayıf noktasında"

İran ile tırmanan gerilimle ilgili olarak ABD'li yetkililere mesajı sorulan Kallas, "İran'daki durum oldukça gergin. Bu bölgede yeni bir savaşa ihtiyacımız yok. Zaten çok fazla savaş var" ifadelerini kullandı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, "Bu yüzden diplomatik çözüm yoluna vurgu yaptık. Biz de katkı sağlamaya hazırız. Mesele sadece nükleer konu değil aynı zamanda İran'ın balistik füze programı ve diğer meselelere ilişkin endişelerimizdir. İran, şimdiye kadarki en zayıf noktasında. Bu zamanı, diplomatik bir çözüm bulmak için kullanmalıyız" şeklinde konuştu.

"Tutumlarını değiştireceklerini pek sanmıyorum"

Macar yetkililerin Ukrayna, Macaristan'a petrol taşıyan Drujba boru hattının işleyişini bloke ettiği sürece AB'nin Ukrayna'ya tahsis etme konusunda anlaşma sağladığı 90 milyar Euro'luk krediyi engelleyeceğini açıklaması konusunda bir soru alan Kallas, "Üye devletlerle de görüştüm ve onlar da bu konuyu gündeme getirecek ve engel çıkaran ülkeleri ikna etmeye çalışacaklar. Bunu nasıl yapabileceğimizin yollarını arıyoruz. Ancak Macaristan'dan çok güçlü açıklamalar duyduğumuz için maalesef bugün tutumlarını değiştireceklerini pek sanmıyorum" dedi.

Rusya'dan güçlerini çekmesinin talep edileceğini teyit etti

Rusya ile müzakereler çerçevesinde Rus birliklerinin Gürcistan'dan çekilmesini talep etmeyi düşünüp düşünmediklerine ilişkin bir soruya Kaja Kallas, "Rusya'nın birçok yeri işgal ettiği ve güçlerinin Gürcistan ve Moldova'da farklı bölgelerde oldukları doğrudur. Dolayısıyla evet, uzun vadeli bir barış için işgal ettikleri tüm topraklardan çekilmeleri gerektiği açık olmalı. Bazıları bu taleplerin gerçekçi olmadığını söylüyor ama dürüst olalım, Rusya'nın talepleri de hiç gerçekçi değil. Hatta askeri olarak ele geçiremedikleri toprakları diplomatik yollarla talep ediyorlar" diye konuştu.