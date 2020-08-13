AB'den İtalyan kredi sigortası sektörüne 2 milyar euroluk destek

13 Ağustos 2020

Avrupa Komisyonu, İtalyan ticari kredi sigortası sektörü için 2 milyar euroluk bir destek paketinin onaylandığını duyurdu.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, ticaret borsalarında güvenli takas yapılabilmesi adına ticari kredi sigortası sektörüne, COVID-19 salgını döneminde ayakta kalabilmelerini sağlayacak olan likidite ihtiyaçları için 2 milyar euroluk bir destek paketinin onaylandığını açıkladı.

Avrupa Komisyonu temmuz ayında İtalyan KOBİler için 6.2 milyar euroluk bir sigorta programı açıklamıştı.