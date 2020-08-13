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AB'den İtalyan kredi sigortası sektörüne 2 milyar euroluk destek

AB, İtalyan'nın ticari kredi sigortası sektörü için 2 milar euroluk bir destek paketi açıkladı.

AB'den İtalyan kredi sigortası sektörüne 2 milyar euroluk destek
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Avrupa Komisyonu, İtalyan ticari kredi sigortası sektörü için 2 milyar euroluk bir destek paketinin onaylandığını duyurdu.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, ticaret borsalarında güvenli takas yapılabilmesi adına ticari kredi sigortası sektörüne, COVID-19 salgını döneminde ayakta kalabilmelerini sağlayacak olan likidite ihtiyaçları için 2 milyar euroluk bir destek paketinin onaylandığını açıkladı.

Avrupa Komisyonu temmuz ayında İtalyan KOBİler için 6.2 milyar euroluk bir sigorta programı açıklamıştı.

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