AB'den İtalyan kredi sigortası sektörüne 2 milyar euroluk destek
AB, İtalyan'nın ticari kredi sigortası sektörü için 2 milar euroluk bir destek paketi açıkladı.
Avrupa Komisyonu, İtalyan ticari kredi sigortası sektörü için 2 milyar euroluk bir destek paketinin onaylandığını duyurdu.
Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager, ticaret borsalarında güvenli takas yapılabilmesi adına ticari kredi sigortası sektörüne, COVID-19 salgını döneminde ayakta kalabilmelerini sağlayacak olan likidite ihtiyaçları için 2 milyar euroluk bir destek paketinin onaylandığını açıkladı.
Avrupa Komisyonu temmuz ayında İtalyan KOBİler için 6.2 milyar euroluk bir sigorta programı açıklamıştı.