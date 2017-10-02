AB'den Katalonya açıklaması

02 Ekim 2017

İspanya'nın Katalonya bölgesinde dün gerçekleştirilen bağımsızlık referandumunun ardından Avrupa Birliği'nden (AB) ilk açıklama yapıldı.

AB Komisyonundan yapılan ve "Katalonya'da dünkü oy verme işlemi, İspanya Anayasası'na göre yasal değildi." ifadesine yer verilen açıklamada, merkezi hükümetten izin alınarak yapılsa bile ayrılma kararı alan bölgenin, AB dışı kalacağına dair düzenlemeye dikkat çekildi.

Açıklamada, Başkan Jean-Claude Juncker'in defalarca tekrar ettiği gibi konunun, İspanya anayasal düzeni doğrultusunda ele alınması gereken bir iç mesele olduğu kaydedildi.

Konunun yasal yönlerinin ötesinde, "bugünlerin bölünme ve parçalanma değil, birlik ve istikrar zamanı olduğu" vurgulanan açıklamada, "İlgili tüm tarafları, çatışma durumundan diyaloğa çok çabuk bir şekilde geçmeye çağırıyoruz. Şiddet, siyasette asla araç olamaz." ifadesi kullanıldı.

İspanya Anayasa Mahkemesinin yasa dışı ilan ettiği referanduma, dün İspanyol güvenlik güçleri müdahalede bulunmuş, olaylarda 844 kişi yaralanmış, 3 kişi gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: AA