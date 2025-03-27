AB'den kriz stoku uyarısı: Gıda, su ve temel i̇htiyaç listesi verildi

Avrupa Birliği (AB), hazırlık stratejisi kapsamında olası afetler, salgın hastalıklar, siber saldırılar ve askeri tehditler gibi kriz anlarında her bireyin en az 72 saat yetecek kadar gıda, su ve temel ihtiyaç maddesi stoklamasını tavsiye etti.

Okul müfredatlarına entegre edilecek

Avrupa Komisyonu tarafından açıklanan “ilk kriz hazırlık stratejisi” kapsamında, vatandaşların kriz döneminde proaktif önlemler alması gerektiği vurgulandı. Bu kapsamda bireylerden acil durum planları oluşturmaları ve temel malzemeleri evlerinde hazır bulundurmaları istendi.AB genelinde "hazırlık günü" düzenlenmesi, konunun okul müfredatlarına entegre edilmesi ve jeneratör, barınak, gıda ve su gibi temel ihtiyaçlara yönelik stok stratejileri geliştirilmesi hedefleniyor.

AB’nin yeni stratejisi, Almanya, İsveç ve Norveç gibi kriz hazırlığı konusunda öncü ülkelerden esinlenerek oluşturuldu. Bu ülkelerde, vatandaşlara sığınak hazırlığı, yüksek kalorili gıdalar, iyot tabletleri, alternatif ısıtma sistemleri ve güvenli tahliye rotaları konusunda bilgilendirici broşürler ve mobil uygulamalar dağıtılıyor.

“72 saatlik dayanıklılık en i̇yi tavsiyemiz”

AB Kriz Yönetimi Komiseri Hadja Lahbib, 72 saatlik stoklama çağrısını desteklediği açıklamasında, “Vatandaşların kendi kendine yetebilirliği en önemli hazırlık” dedi. Lahbib, sosyal medya üzerinden yayımladığı videoda konserve gıda, şişelenmiş su, çakı, kibrit, radyo, nakit para ve oyun kartları gibi ürünlerin acil durum listesinde yer aldığını duyurdu.

Strateji, bireysel değil aynı zamanda kurumsal hazırlığı da içeriyor. Lahbib, kendi hazırladığı 72 saatlik stokta “Pasta alla puttanesca” yapmak için gereken malzemelerin bile bulunduğunu belirtti. Finlandiya’da gençlere silah eğitimi verilmesine atıfta bulunarak, bu tür uygulamaların her ülkenin coğrafi ve stratejik şartlarına göre değişebileceğini vurguladı.