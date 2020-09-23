AB'den krizle mücadelede İspanya'ya 1,2 milyar euro hibe

23 Eylül 2020

Avrupa Komisyonu, uyum politikasında değişiklikler yaparak, Avrupa bölgesel Gelişim Fonu'ndan 1,2 milyar euroyu COVID-19 krizi ile mücadele kapsamında İspanya'ya hibe ettiğini duyurdu.

AVrupa Komisyonu Uyum ve Reform Komiseri Elisa Ferreira yaptığı açıklamada, "İspanya ve çevre dışı bölgelerinin, vatandaşları ve işletmelerine destek olmak adına AB uyum politikası esnekliklerinden faydalandığını görmek sevindirici" dedi.

İspanya COVID-19 krizinden en kötü etkilenen ülkeler arasında yer alırken, ülke geçtiğimiz günlerde Avrupa Birliği toparlanma fonundan 140 milyar euro alarak bu miktarın 4,3 milyar eurosunu turizm sektörüne destek olmak için kullanmıştı.