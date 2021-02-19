AB'den küresel aşı programına 1 milyar euro destek

Avrupa Birliği (AB), COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) katkısını 1 milyar euroya yükseltti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Küresel Aşı ve Bağışıklama İttifakı (GAVI) ve Salgın Hastalıklara Hazırlık İçin Yenilik Koalisyonu (CEPI) öncülüğünde kurulan, aşıya adil ve eşit küresel erişimi hedefleyen COVAX mekanizmasına AB'nin ilave mali destek sağlayacağını açıkladı.

AB Komisyonu'nun COVAX'a daha önce 500 milyon euro katkı sağlamayı taahhüt ettiğini anımsatan Von der Leyen, programa toplam katkının 1 milyar euroya çıkarıldığını belirtti.

Von der Leyen, Afrika'daki aşılama çalışmaları için de ilave 100 milyon euro destek sağlayacaklarını, söz konusu fonların Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi iş birliğiyle kullandırılacağını bildirdi.

COVAX ile COVID-19 aşılarının dünyanın zengin ve yoksul ülkelerine eşit, hızlı ve adil şekilde dağıtılması amaçlanıyor. COVAX, 2021 sonuna kadar 2 milyar doz COVID-19 aşısı alımına yönelik farklı üreticilerle müzakereler yürütüyor.