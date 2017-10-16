AB'den Kuzey Kore'ye ek yaptırımlar

16 Ekim 2017

Avrupa Birliği (AB), nükleer ve balistik füze denemeleri yapan Kuzey Kore'ye yönelik ek yaptırımlar uygulanması kararını aldı.

AB Dış İlişkiler Konseyi, nükleer ve balistik füze deneyen Kuzey Kore'ye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını detsekleyecek ek yaptırım kararı alındığını açıkladı.

Açıklamada, Kuzey Kore'ye uygulanacak ek yaptırımlar çerçevesinde, ülkeye rafine petrol ürünleri ve ham petrol satışı ile AB yatırımlarının tamamen yasaklandığı bildirildi.

AB ülkelerinde çalışan Kuzey Kore vatandaşlarının ülkelerine gönderebilecekleri işçi dövizinin 15 bin avrodan 5 bin avroya düşürüldüğü kaydedilen açıklamada, AB ülkelerinde bulunan Kuzey Kore vatandaşlarının çalışma izinlerinin yenilenmemesine karar verildiğinin altı çizildi.

Açıklamada, AB'nin ilave yaptırım listesine mal varlıkları dondurulmuş ve vize yasağı getirilmiş 3 kişi ve 6 şirket eklendiği, böylece AB'nin kendi listesinde Kuzey Kore'den 41 kişi ve 10 şirkete yaptırım uygulanmakta olduğu ifade edildi.

AB'nin Kuzey Kore'ye yönelik ilk yaptırımları 2006'da başlamıştı.

Kaynak: AA