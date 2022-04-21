AB'den Lübnan'a 20 milyon euro insani yardım

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, yaptığı açıklama ile Lübnan'a ilave insani yardım sağlanacağını bildirdi.

Rusya-Ukrayna savaşının gıda fiyatlarını yükselttiği anımsatılan açıklamada, Lübnan'ın buğdayının yüzde 96'sını Rusya ve Ukrayna'dan ithal ettiği belirtildi.

Açıklamada, gıda fiyatlarındaki artışın Lübnan'daki krizi daha da derinleştirdiğine işaret edilerek, ülkedeki savunmasızları ve mültecileri desteklemek ile gıda güvenliğini artırmak için AB'nin ilave 20 milyon euro yardım tahsis ettiği bildirildi.

Lübnan'ın pek çok krizle karşı karşıya olduğu ve insani yardıma ihtiyaç duyduğu belirtilen açıklamada, AB insani yardımının ülkeye Birleşmiş Milletler (BM) ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte sağlanacağı kaydedildi.

Açıklamada, AB'nin 2011 yılından beri Lübnan'a toplam 742 milyon euro insani yardım tahsis ettiği hatırlatıldı.