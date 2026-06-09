AB’den Meta’ya yapay zekâ talebi: Engel kaldırılmalı

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AB Komisyonu, Meta'nın rakip genel amaçlı yapay zeka asistanlarının WhatsApp üzerinden hizmet sunmasını engelleyen uygulamasına ilişkin yürüttüğü rekabet soruşturması kapsamında geçici tedbir kararı aldığını açıkladı.

Açıklamada, Meta'nın WhatsApp üzerinden rakip yapay zeka hizmetlerinin kullanımını sınırlandırmasının, hızla büyüyen yapay zeka asistanları pazarında rekabete ciddi zarar verme riski taşıdığı belirtildi.

AB Komisyonu'nun ilk değerlendirmesine göre Meta'nın Avrupa'daki tüketici iletişim uygulamaları pazarında hakim konumda bulunduğu belirtilen açıklamada, şirketin bu konumunu kötüye kullanarak rakip yapay zeka asistanlarının WhatsApp'a erişimini engellediği kaydedildi.

Açıklamada, Meta'nın 15 Ekim 2025'te yürürlüğe koyduğu politika ile üçüncü taraf genel amaçlı yapay zeka asistanlarının WhatsApp üzerinden hizmet sunmasının yasaklandığı, böylece yalnızca şirketin kendi yapay zeka hizmeti Meta AI'ın WhatsApp'ta erişilebilir kaldığı anımsatıldı.

AB Komisyonu'nun, Meta'nın daha sonra üçüncü taraf yapay zeka hizmetlerine yeniden erişim izni verdiğini ancak talep ettiği ücretlerin fiilen önceki yasağa eşdeğer bir engel oluşturduğunu değerlendirdiği belirtilen açıklamada, alınan son karar kapsamında Meta'dan 5 iş günü içinde, 15 Ekim 2025 öncesinde geçerli olan şartlar çerçevesinde rakip yapay zeka asistanlarına WhatsApp Business API'ye ücretsiz erişimi yeniden sağlamasının istendiği ifade edildi.

AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum bulunup bulunmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonu'nda bulunuyor.

AB Komisyonu, bu tür soruşturmalarda şirketlerin rekabet kurallarını ihlal edip etmediğini değerlendiriyor, rekabete zarar veren uygulamaların tespit edilmesi halinde ise söz konusu uygulamaların sona erdirilmesini talep ediyor ve şirketlere yüksek para cezaları uygulayabiliyor.