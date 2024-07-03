AB'den onay çıktı: Alman Lufthansa, İtalyan ITA hisselerini 325 milyon Euro'ya alıyor

Avrupa Komisyonu, Lufthansa'nın ITA hisselerinin bir bölümünü satın alma teklifine şartlı onay verildiğini açıkladı.

Açıklamada, Lufthansa ve ITA'nın Avusturya, Belçika, Almanya, İsviçre ve İtalya'daki merkezlerinden geniş bir güzergah ağı işlettiği ve bu operasyonların önemli ölçüde tamamlayıcı nitelikte olduğu, Lufthansa'nın transatlantik rotalar için United Airlines ve Air Canada ile Japonya'ya giden rotalar için de All Nippon Airways ile ortak girişimleri bulunduğu hatırlatıldı.

Rekabet kaygısı yarattı

Lufthansa ile İtalya Ekonomi ve Maliye Bakanlığının, Komisyonun rekabet endişelerini gidermek amacıyla kısa ve uzun mesafeli rotalar ile Milano Linate Havalimanı'na yönelik rekabeti artırıcı taahhütlerde bulunduğu anımsatılan açıklamada, "Bu taahhütler, Komisyon tarafından belirlenen rekabet kaygılarını tam olarak ele almaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, işlemin bu aşamada rekabet endişesi ortaya koymadığı sonucuna varıldığı bildirildi.

325 milyon Euro harcayacak

ITA, 75 yıllık Alitalia hava yolunun kapanmasının ardından 2021'de kurulmuştu. Lufthansa, geçen yıl bütün kontrolü İtalya Ekonomi Bakanlığı'nda olan ITA'nın yüzde 41 hissesini 325 milyon avroya satın almayı planladığını açıklamıştı.