AB'den onay çıktı! Un kurdu içeren ürünler marketlerde satılacak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ultraviyole işlem görmüş ve toz haline getirilmiş un kurdu larvalarının gıda olarak piyasaya sunulmasına onay verdi. Bu karar, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan yeni yönetmelik ile resmiyet kazandı.

10 Şubat’tan itibaren geçerli

Yönetmeliğe göre, ultraviyole işleme tabi tutulmuş un kurdu (tenebrio molitor) larvaları, 10 Şubat’tan itibaren AB piyasasında satışa sunulabilecek. Bu ürün, AB'nin yeni gıdalar listesine dahil edilerek, belirli gıda ürünlerinde kullanılmasına izin verildi.

Alerjik reaksiyon uyarısı bulunacak

Fransız Nutri Earth şirketi, bu larva tozunu içeren ekmek, kek, makarna, işlenmiş patates ürünleri, peynir, süt ürünleri ve reçelleri 5 yıl boyunca piyasaya sürebilecek. Şirket, yeni bir firma yetki alana kadar bu ürünlerin satışını gerçekleştirecek. Ürün etiketlerinde, içeriğinde ultraviyole işleme tabi tutulmuş un kurdu larvası olduğu ve alerjik reaksiyonlara yol açabileceği belirtilecek.

Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA), 2023 yılında yaptığı değerlendirmede, ultraviyole işlem görmüş un kurdu larva tozunun, belirli koşullarda ve kullanım seviyelerinde güvenli olduğunu bildirmişti. Ayrıca, AB, daha önce de dondurulmuş, kurutulmuş ya da toz haline getirilmiş un kurdu larvası, çekirge ve cırcır böceği gibi böceklerin gıdalarda kullanılmasına izin vermişti.