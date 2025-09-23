AB’den ormansızlaşma yasağında ikinci erteleme sinyali

Avrupa Birliği, ormansızlaşmayla bağlantılı ürünlerin ithalatını yasaklayan düzenlemesini ikinci kez ertelemeyi değerlendiriyor.

Financial Times’ın aktardığına göre, Brüksel, uluslararası ticaret ortaklarının ve bazı üye ülkelerin baskıları nedeniyle yasanın uygulanmasını iki yıl öteleyebilir.

Kahve, kakao ve palmiye yağı masada

Yasa; kahve, kakao, palmiye yağı, kauçuk ve benzeri ürünlerin satışını durdurmayı amaçlıyor.

İlk kez 2021’de AB’nin Yeşil Anlaşması kapsamında gündeme gelen düzenleme, daha önce ertelenerek uygulama tarihi 2024 sonuna bırakılmıştı.

Ancak işletmelerin, özellikle küçük üreticilerin ve ithalatçıların, sıkı izlenebilirlik ve coğrafi konum gerekliliklerine henüz hazır olmaması erteleme ihtimalini yeniden gündeme taşıdı.

Küresel tepkiler

Brezilya, Endonezya ve Hindistan gibi ülkeler, yasanın milyonlarca küçük çiftçiyi AB pazarının dışında bırakabileceği uyarısında bulunarak güçlü muhalefet dile getirdi.

ABD ise yakın zamanda AB ile imzaladığı ticaret anlaşmasına, “ormansızlaşma riskinin ihmal edilebilir düzeyde olduğu” yönünde bir madde ekleterek Amerikalı üreticiler için güvence sağladı.

AB içinde görüş ayrılığı

Avrupa Birliği içinde de düzenlemeye yönelik farklı görüşler mevcut.

Polonya gibi bazı üye ülkeler, düşük riskli ülkeler üzerindeki “orantısız yükleri” gerekçe göstererek iki yıllık bir erteleme talep ediyor.

Avrupa Komisyonu, uygulamayı kolaylaştırmak için kılavuz yayımlarken uydu tabanlı bir gözlemevi de kurdu. Ancak bu adımlar, tartışmaları sona erdirmedi.

Yasanın ertelenip ertelenmeyeceği konusunda nihai karar için hem AB Konseyi hem de Avrupa Parlamentosu’nun onayı gerekiyor.