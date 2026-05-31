AB'den Rus petrolü kararı: Fiyat tavanı dondurulabilir

Avrupa Birliği, Rus petrolüne yönelik fiyat tavanı uygulamasında değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Mevcut durumda varil başına 44,10 dolar olan tavanın, petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle temmuz ayındaki gözden geçirmede 65 dolar seviyesine çıkabileceği belirtiliyor.

AB yetkilileri, İran kaynaklı gerilimler ve Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek olası aksaklıkların enerji piyasalarında yeni dalgalanmalara yol açmasından endişe ediyor. Bu nedenle mevcut tavanın korunması, otomatik artışların yıl sonuna kadar askıya alınması veya artışın 60 dolarla sınırlandırılması gibi seçenekler değerlendiriliyor.

Söz konusu düzenlemenin, Rusya'ya yönelik hazırlanmakta olan 21. yaptırım paketinin bir parçası olması bekleniyor. Paket kapsamında ayrıca bankalar, petrol ticaretiyle bağlantılı şirketler, kripto para operatörleri ve Rusya'nın "gölge filosuna" bağlı gemilere yönelik yeni yaptırımlar da gündemde bulunuyor.