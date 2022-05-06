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AB'den Rus petrolüne ambargo planında değişiklik

Avrupa Birliği, isteksiz ülkeleri ikna etmek için Rus petrolüne yaptırım planında değişiklik yaptı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Avrupa Komisyonu, yaptırım konusunda isteksiz üye ülkeleri ikna etmek için Rus petrolüne ambargo uygulanması planında değişiklik teklifinde bulundu.

AB kaynağının verdiği bilgiye göre değişiklik kapsamında Rus petrolünü taşımak için kullanılan nakliye hizmetlerine uygulanacak yasak öncesinde bir ay yerine üç aylık geçiş süreci olması teklif edilecek.

Aynı zamanda yeni teklif petrol altyapısını geliştirmek için yatırım yapılması ve yaptırımların etkilerinin azaltılmasına yardım edilmesini içerecek.

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