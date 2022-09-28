AB'den Rus petrolüne tavan fiyat

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ukrayna'nın ayrılıkçı bölgelerinde 'hileli' referandum düzenleyerek çatışmaları tırmandırmasının 'bedelini Kremlin'e ödetmek' için Rusya'ya karşı yeni yaptırım paketi teklif etti.

Von der Leyen, Brüksel'de gazetecilere yaptığı açıklamada "Hileli referandumları ve Ukrayna'nın herhangi bir bölgesinin ilhakını kabul etmiyoruz ve Kremlin'e gerilimi tırmandırmasının bedelini ödetmeye kararlıyız" dedi.

Von der Leyen'in açıklamasına göre sekizinci yaptırım paketi Rusya'dan ithalatı kısıtlanan ürün sayısını artıracak. Yeni yaptırımlar ayrıca havacılık alanında kullanılan malzemeler, elektronik parçalar ve özel kimyasal maddeler gibi ordu tarafından kullanılan teknolojilerin Rusya'ya ihracat yasağını kapsayacak.

Rusya'dan ithal edilen ürünler arasında yaptırımların kapsamının genişletilmesi Moskova'nın 7 milyar euro (6.7 milyar dolar) ihracat gelirinden mahrum kalmasına yol açacak.

Aynı zamanda, von der Leyen bu yaptırım paketinin petrole tavan fiyat uygulanmasını sağlayacak hukuki altyapıyı oluşturacağını ve AB vatandaşlarının Rus devletinin sahip olduğu şirketlerin yönetim kurulunda yer almasını yasaklayacağını ifade etti.