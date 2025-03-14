AB'den Rus yaptırımlarına yönelik yeni adım

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik devam eden saldırganlığı nedeniyle yaklaşık 2 bin 400 kişi ve kuruluşa yönelik yaptırımlarımızı uzatıyoruz" ifadesini kullandı.

Alınan karar doğrultusunda, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tehdit edenleri hedef alan bireysel kısıtlayıcı tedbirler 15 Eylül'e kadar uzatılmış oldu. Bireysel yaptırımların her 6 ayda bir yenilenmesi gerekiyor. Yaptırım sistede yer alan kişi ve kuruluşların çoğu, Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırı başlatması sonrasında listeye eklenmişti. Von der Leyen, yaptırım listesindekilere seyahat yasağı getirildiğini, mal varlıklarının dondurulduğunu ve kaynak gönderiminin yasak kapsamına alındığını da anımsattı.

16. yaptırım paketi

Savaş nedeniyle şimdiye kadar, Rusya'ya yönelik 16 yaptırım paketini hayata geçiren AB, Rusya'ya, ticaret, finans, petrol ve kömür de dahil enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünler ile altın ve elması da içeren geniş yelpazeye yayılmış kısıtlamalar uyguluyor.

Deniz yoluyla taşınan ham petrol ile bazı petrol ürünlerinin Rusya'dan AB'ye gönderilmesine yönelik yasak, bazı Rus bankalarının uluslararası ödeme sistemi SWIFT'ten çıkarılması ve çok sayıda yayın kuruluşunun faaliyetlerinin askıya alınması da yaptırımlar arasında yer alıyor.