AB'den Rusya açıklaması: Gıda arzını silah olarak kullanıyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın tıpkı enerji sektöründe yaptığı gibi, gıda sektöründe de küresel etkilere yol açmak için arzı silah olarak kullandığını açıkladı.

Davos'taki Dünya Ekonomi Forumu'nda konuşan Leyen, "Rusya'nın şantajına karşı panzehir küresel iş birliğidir" dedi.

Leyen konuşmasına şöyle devam etti: "Kremlin'in ordusu, Rus işgali altındaki Ukrayna'daki tahıl stoklarına ve makinalara el koyuyor. Karadeniz'deki Rus savaş gemileri, Ukrayna'ya ait buğday ve ayçiçek tohumu yüklü gemilerin geçişini engelliyor."

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgalinden sonra Batılı devletlerin Rusya'ya karşı ağır yaptırımlar getirmeleri ve Ukrayna'dan gıda tedariğinin sınırlanmasıyla küresel tahıl, yağ, gübre ve enerji fiyatları ani şekilde yükselmişti.

Kremlin dünkü açıklamasında, küresel gıda krizinin müsebbibinin Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulayan Batı olduğunu belirtmişti.