AB'den Rusya'ya 21'inci yaptırım paketi: Enerji, kripto ve balıkçılık hedefte

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya-Ukrayna savaşının dördüncü yılına girilirken Moskova üzerindeki ekonomik baskının artırılması amacıyla hazırlanan 21'inci yaptırım paketini duyurdu. Von der Leyen, yaptırımların enerji, finansal hizmetler, kripto varlıklar, ticaret ve ilk kez balıkçılık sektörüne odaklandığını belirtti.

Yeni paket kapsamında halihazırda yaptırım uygulanan 623 gemiye ek olarak 30 geminin daha kara listeye alınması planlanıyor. Ayrıca Rus petrolünün pazarlanmasında kullanılan limanlar, havaalanları ve rafineriler gibi kritik altyapılar da yaptırım kapsamına dahil edilecek. LNG tankerlerinin Rusya'ya satışının kısıtlanması da öneriler arasında yer aldı.

Finansal yaptırımların da genişletileceğini belirten von der Leyen, işlem yasağının 31 Rus bankasını kapsayacak şekilde genişletileceğini, yaptırımları aşmaya yardımcı olduğu değerlendirilen üçüncü ülkelerdeki 20 banka, kripto şirketi, platform ve petrol satıcısının da hedef alınacağını söyledi.

Eski Rus askerlerine AB kapıları kapanıyor

Paketin dikkat çeken düzenlemelerinden biri de savaşın başından bu yana Rus Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapmış kişilere yönelik giriş yasağı oldu. Von der Leyen, "Ukrayna'nın işgaline katılmış hiç kimse için artık Avrupa erişilebilir olmayacak" ifadelerini kullandı.

İlk kez balıkçılık sektörünü de kapsayan yaptırımlar çerçevesinde bazı Rus balık ürünlerinin ithalatına kısıtlama, bazılarına ise tamamen yasak getirilmesi planlanıyor. Ayrıca Rus askeri sanayisinde kullanılan ürün ve teknolojilere yönelik yeni ihracat kısıtlamaları da pakette yer alıyor.

Ukrayna'ya yeni destek paketi

Von der Leyen, Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya desteğini sürdüreceğini belirterek, bu ay 90 milyar euroluk kredi programı kapsamında insansız hava araçları için 6 milyar euro ve 3 milyar euro makro-finansal destek sağlanacağını açıkladı. AB'nin önümüzdeki günlerde Ukrayna ve Moldova ile üyelik müzakerelerinde ilk fasılları açmayı planladığını da sözlerine ekledi.