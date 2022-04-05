AB'den Rusya'ya milyarlarca euroluk yeni yaptırım hazırlığı

Avrupa Komisyonu, yıllık maliyeti 9 milyar euroya kadar çıkan kömür, kauçuk, kimyasallar ve diğer bazı ürünlerin Rusya'dan ithalatını yasaklamak için kapsamlı bir yaptırım tasarısını hazırlıyor.

Avrupa Birliği (AB) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, AB kömür ve bazı kimyasaların ithalatına ek olarak yılda 10 milyar euro hacimli yarı iletken maddeler, bilgisayar, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) çıkartma ekipmanları ve diğer elektrikli cihazların Rusya'ya ihracatını durdurmayı planlıyor.

Avrupa Komisyonu, yaptırım tasarısını AB üye devletlerine sunacak. Yaptırımlar kapsamında AB ayrıca Rusya' ya ait ağır ticari taşıtların ve Rus araçlarının AB sınırlarından girişini yasaklayacak.

Öte yandan, yeni yaptırımlarla Rus VTB Bank VTBR.MM ve SWIFT'ten daha önce çıkarılan üç Rus bankasıyla işlem yapılması yasaklanacak ve yaptırım listesine oligarkların ve siyasetçilerin dahil olduğu yeni Rus vatandaşları eklenecek.