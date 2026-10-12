AB'den savunma sanayisine 115 milyon Euro'luk destek

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Avrupa Birliği (AB), savunma teknolojilerinin geliştirilmesini hızlandırmak amacıyla yeni bir finansman programını hayata geçiriyor. Üye ülkeler, yenilikçi savunma ürünleri üzerinde çalışan küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ) toplam 115 milyon Euro destek sağlanmasını öngören düzenlemeyi kabul etti.

AB Konseyi tarafından yapılan açıklamada, Çevik ve Hızlı Savunma İnovasyonu Programı'nı (AGILE) oluşturan düzenlemenin üye ülkelerin onayından geçtiği bildirildi.

Program kapsamında, yeni kurulan ve büyüme aşamasındaki şirketler de dahil olmak üzere savunma alanında yenilikçi ürünler geliştiren KOBİ'lere hızlı ve doğrudan finansman desteği sunulacak.

Savunma teknolojilerinin geliştirilmesi hızlandırılacak

Yeni programla, savunma alanında geliştirilen ürün ve teknolojilerin araştırma, geliştirme ve test süreçlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

Bu doğrultuda, henüz prototip aşamasında bulunan ürünlerin daha kısa sürede operasyonel kullanıma hazır hale getirilmesine öncelik verilecek.

Program ayrıca sivil alanlarda geliştirilen teknolojilerin savunma sektörüne uyarlanmasını da kapsayacak. Böylece yeni teknolojilerin geliştirilmesi ile sahada kullanılmaya başlanması arasındaki sürenin kısaltılması amaçlanıyor.

Finansman desteği 4 ayda sağlanacak

AGILE kapsamında şirketlerin finansmana erişimini kolaylaştıracak yeni bir takvim uygulanacak.

Buna göre, hibe tahsis işlemlerinin 4 ay içinde tamamlanması, desteklenen ürün ve teknolojilerin ise 1 ila 3 yıl içerisinde silahlı kuvvetlerin kullanımına sunulması öngörülüyor.

Ayrıca KOBİ'lerin geliştirdikleri ürünleri deneyebilmeleri için test ve deneme tesislerine erişim süreçleri hızlandırılacak.

KOBİ'ler ile büyük savunma şirketleri arasında işbirliği artırılacak

Programın bir diğer hedefi ise yenilikçi ürünlerin savunma sektöründe daha yaygın kullanılmasını sağlamak olacak.

Bu kapsamda küçük ve orta ölçekli işletmeler ile büyük savunma sanayisi şirketleri arasındaki işbirliği olanakları geliştirilecek. AGILE desteğiyle ortaya çıkan ürünlerin tedarik süreçleri de kolaylaştırılacak.

İlk proje çağrısı 2027'de yapılacak

Avrupa Parlamentosu tarafından da onaylanan düzenleme, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.

115 milyon Euro'luk program kapsamında ilk proje teklif çağrısının ise 2027 yılının başında yapılması bekleniyor.