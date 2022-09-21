AB'den seferberlik yorumu

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, günlük basın toplantısında, Rusya'da kısmi seferberlik ilanı ile dün Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk, Luhansk ve Herson'da ayrılıkçıların Rusya'ya katılma konusundaki referandum kararını değerlendirdi.

Stano, son kararların, "Putin'in yıkıcı savaşını devam ettireceğine ve artıracağına yönelik uluslararası camiaya verilmiş açık bir işaret" olduğunu söyledi.

"Tüm bunlar, Putin'in krizin çözümüne katkı vermek istemediğini, krizi daha da derinleştirmek istediğini gösteriyor." diyen Stano, uluslararası hukukun ve BM sözleşmesinin ihlal edildiğini belirtti.

Putin'in ülkesini savunmak için nükleer silah dahil, her yolu deneyeceğine yönelik sözleri sorulan Stano, "Putin nükleer bir kumar oynuyor." dedi.

Stano, nükleer silah kullanmanın veya nükleer tesisler etrafında silahların kullanılmasının tehlikeli ve sadece bölgeyi değil, dünyanın her yerini etkileyecek sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

Peter Stano, "Uluslararası camia bu tutumunu değiştirmesi için Putin'e baskıyı sürdürmeli." diye konuştu.

AB Komisyonu Başsözcüsü Eric Mamer de "Rusya'ya yeni yaptırım uygulanacak mı?" sorusu üzerine, bu konuda tartışmaların devam ettiğini, sonuçlanıncaya kadar bir açıklama yapmayacaklarını bildirdi.

Mamer, Ukrayna'nın doğusundaki referandumlar yapıldıktan sonra da kimsenin bu bölgeleri Rusya toprağı olarak görmeyeceğini iddia etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu sabah, Donbas, Zaporijya ve Herson bölgelerinin bağımsızlık kararlarını desteklediklerini belirterek, askeri kısmi seferberlik ilan etmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı da bu sabah kısmi seferberlik ilan ederek 300 bin yedek askerin göreve çağrılacağını açıklamıştı.