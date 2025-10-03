AB’den startup’lara dev kolaylık: 2026’da tek tip düzenleme geliyor

Avrupa Birliği (AB), girişimciler için büyük bir adım atmaya hazırlanıyor. AB Komisyonu, 2026 yılında startup’lar için tek tip bir düzenleme hayata geçirmeyi planlıyor.

28. rejim geliyor

Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, yeni düzenlemenin “28. rejim” adı altında sunulacağını açıkladı. Bu adım, girişimlerin Avrupa içinde büyürken karşı karşıya kaldıkları 27 farklı ulusal mevzuatın yerine geçecek. Böylece startup’lar tek bir çerçevede faaliyet göstererek daha hızlı ölçeklenme imkânı bulacak.

Von der Leyen, yaptığı açıklamada “Çok sık, Avrupa içinde genişlemektense başka bir kıtaya açılmak daha kolay oluyor. Bunun, San Francisco’daki bir startup’ın ABD içinde büyümesi kadar kolay olmasını istiyorum” ifadelerini kullandı.

Avrupa’nın teknoloji vizyonu

Yeni girişim, Avrupa’nın teknoloji ekosistemini güçlendirmeyi amaçlayan daha geniş bir planın parçası. Bu kapsamda:

* Milyarlarca euroluk Scaleup Europe Fonu devreye girecek.

* Öncelikli yapay zekâ stratejisi ile sektörlerde yapay zekâ kullanımının hızlandırılması hedeflenecek.

AB yetkilileri, bu düzenlemelerle Avrupa’yı teknoloji ve inovasyon açısından daha rekabetçi bir merkez haline getirmeyi amaçlıyor.