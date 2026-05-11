AB'den Suriye ile ilişkilerde yeni dönem

Avrupa Birliği (AB), uzun süredir askıda bulunan AB-Suriye İşbirliği Anlaşması'nı yeniden tamamen yürürlüğe koyma kararı aldı. Böylece taraflar arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin yeniden canlandırılması yönünde önemli bir adım atılmış oldu.

AB Konseyi tarafından yapılan açıklamada, 1977 yılında imzalanan ve 2011'de Beşar Esad rejiminin insan hakları ihlalleri nedeniyle kısmen askıya alınan işbirliği anlaşmasının yeniden uygulanmasına karar verildiği bildirildi.

Ticari kısıtlamalar kaldırılıyor

Açıklamada, askıya alma kararının sona ermesiyle birlikte anlaşmanın yeniden tam kapsamlı şekilde yürürlüğe gireceği belirtildi.

AB Konseyi, geçmişte uygulanan askıya alma kararının özellikle ticaret alanındaki bazı hükümleri kapsadığını hatırlatarak, petrol, petrol ürünleri, altın, değerli metaller ve elmaslar dahil bazı Suriye ürünlerine yönelik ithalat kısıtlamalarının kaldırılmasına ilişkin maddelerin yeniden devreye alınacağını ifade etti.

Kararın, AB ile Suriye arasındaki ikili ilişkilerin yeniden güçlendirilmesi açısından önemli bir aşama olduğu vurgulandı.

"Koşullar artık ortadan kalktı"

AB açıklamasında, askıya alma kararını gerekli kılan koşulların artık geçerliliğini yitirdiği değerlendirmesine yer verildi.

Bu nedenle alınan kararın, Avrupa Birliği'nin Suriye'de barışçıl ve kapsayıcı bir geçiş sürecini destekleme ve ülkenin sosyoekonomik toparlanmasına katkı sağlama hedefleriyle uyumlu olduğu belirtildi.

Ayrıca kararın, AB'nin Suriye ile yeniden angajman kurma ve ülkenin ekonomik toparlanmasını destekleme konusundaki siyasi iradesini ortaya koyduğu ifade edildi.

İlk üst düzey siyasi diyalog toplantısında açıklandı

AB Komisyonu'nun, işbirliği anlaşmasının yeniden yürürlüğe girdiğini Suriye makamlarına resmi olarak bildireceği aktarıldı.

1977'de imzalanan AB-Suriye İşbirliği Anlaşması, taraflar arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin temel çerçevesini oluşturuyordu. AB Konseyi, 2011 yılında Esed rejiminin halka yönelik baskılarına yanıt olarak anlaşmanın bazı hükümlerini askıya alma kararı almıştı.

Esed rejiminin devrilmesinin ardından Şam yönetimiyle ilişkilerini yeniden canlandırmaya başlayan AB'nin, son kararla birlikte Suriye ile ekonomik ve ticari ilişkileri normalleştirme yönünde yeni bir aşamaya geçtiği değerlendiriliyor.

Kararın, Brüksel'de düzenlenen ilk AB-Suriye Üst Düzey Siyasi Diyalog toplantısı sırasında açıklanması da dikkat çekti.