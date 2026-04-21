AB'den teknoloji devlerine 'pil ömrü' darbesi: Akıllı telefonlara yeni standartlar geliyor

Avrupa'da Apple ve Samsung gibi büyük üreticilerin cihaz tasarımlarını kökten değiştirecek yeni bir düzenleme geliyor. AB, 2023'te onaylanan Batarya Yönetmeliğinin ardından, bataryaların çevreye olumsuz etkisi azaltmak ve sürdürülebilir bir kullanım döngüsü yaratmak için çıkmayan batarya dönemini bitiriyor.

Bu kapsamda akıllı telefonlarda kullan-at modelinden uzaklaşılarak tamir edilebilirlik, yeniden kullanım ve geri dönüşümü esas alan üretim ve tüketim sistemi kurulması amaçlanıyor.

Bataryalar için 800 şarjdan sonra yüzde 80 kapasite koruma şartı

Üreticilere, yedek parçaları ürün modelinin AB pazarındaki satışının sona ermesinden itibaren en az 7 yıl boyunca erişilebilir kılma, tamir kılavuzlarını erişilebilir hale getirme ve bağımsız tamir hizmetlerini engellememe yükümlülükleri getirildi. Ayrıca bataryalar için en az 800 şarj döngüsünden sonra dahi başlangıç kapasitesinin yüzde 80'inin korunması şartı getirildi.

Bu düzenlemelerin ikinci ve en çarpıcı aşaması ise 2027'de devreye girecek. 18 Şubat 2027'den itibaren piyasaya sürülecek yeni akıllı telefonlarda bataryanın kullanıcı tarafından çıkarılabilir ve değiştirilebilir olması gerekecek. Böylece kullanıcılar, batarya değişimi için teknik servise gitmek zorunda kalmadan basit ve kolay erişilebilir aletlerle bu işlemi kendileri yapabilecek.

2030'a kadar 20 milyar euroluk tasarruf hedefi

AB bu adımla cihazların kullanım süresinin birkaç yıl daha uzatılarak atık miktarının azalmasını hedeflerken düzenleme, tüketici açısından da önemli avantajlar sunuyor. Yeni sistemle birlikte kullanıcıların cihazlarını daha uzun süre kullanabilmesi ve tamir maliyetlerinin düşmesi bekleniyor.

AB Komisyonu, daha uzun ömürlü ve tamir edilebilir cihazlar sayesinde tüketicilerin 2030 yılına kadar toplamda 20 milyar euroya yakın tasarruf edebileceğini öngörüyor.

AB standardı dünya genelinde yaygınlaşacak

Düzenleme, teknoloji üreticileri açısından da önemli bir dönüşümü beraberinde getiriyor. Apple ve Samsung olmak üzere büyük üreticilerin cihaz tasarımlarını yeniden gözden geçirmesi, daha kolay açılabilen ve tamir edilebilirliği artırılmış modeller geliştirilmesi gerekecek.

Düzenleme her ne kadar AB pazarını kapsasa da etkilerinin USB-C standardında olduğu gibi küresel ölçekte hissedilmesi bekleniyor. AB'nin ortak şarj girişini zorunlu kılan düzenlemesi sonrası birçok üretici, sadece Avrupa'ya özel ürün geliştirmek yerine küresel ölçekte USB-C'ye geçiş yapmış böylece Avrupa merkezli bir düzenleme, dünya çapında standart haline gelmişti.