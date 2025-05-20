AB'den Temu ve Shein'e yeni darbe! İnternet siparişlerine sabit vergi geliyor
Avrupa Birliği'nden Çin merkezli Temu ve Shein gibi dev e-ticaret platformlarına bir darbe daha geliyor. AB Komisyonu, Avrupa ülkelerine giren giren küçük sipariş paketlerinden sabit vergi alınmasına ilişkin yeni bir düzenleme taslağı hazırladı. Yeni uygulama, hem artan gümrük yükünü hafifletmeyi hem de milyarlarca euroluk gelirle AB bütçesini güçlendirmeyi amaçlıyor.
AB, Temu ve Shein gibi online perakendecilere yeni bir darbe vurarak, Çin başta olmak üzere bloğa giren milyarlarca küçük paket için sabit bir vergi almayı planlıyor.
Taşıma ücreti için taslak hazır
Avrupa Komisyonu, her yıl doğrudan insanların evlerine ithal edilen 4.6 milyar ürün karşısında gümrük idareleri zor durumda kalan üye devletlerin baskısı üzerine bir taşıma ücreti taslağı yayınladı.
Ücret seviyesi henüz açıklanmasa da tahminler komisyonun yaklaşık 2 euro da karar vereceği yönünde. Bu uygulamadan elde edilen gelirin bir kısmı ile gümrük masraflarının karşılanması hedeflenirken, aynı zamanda AB bütçesine de milyarlarca dolar eklenecek.
Ticaretten sorumlu komisyon üyesi Maros Sefcovic ise tehlikeli ve uygun olmayan mallarda artışa ve AB perakendecilerinin haksız rekabet şikayetlerine yol açtığını söylediği paketlerdeki artışla mücadele etme sözü verdi.