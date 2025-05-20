AB'den Temu ve Shein'e yeni darbe! İnternet siparişlerine sabit vergi geliyor

AB, Temu ve Shein gibi online perakendecilere yeni bir darbe vurarak, Çin başta olmak üzere bloğa giren milyarlarca küçük paket için sabit bir vergi almayı planlıyor.

Taşıma ücreti için taslak hazır

Avrupa Komisyonu, her yıl doğrudan insanların evlerine ithal edilen 4.6 milyar ürün karşısında gümrük idareleri zor durumda kalan üye devletlerin baskısı üzerine bir taşıma ücreti taslağı yayınladı.

Ücret seviyesi henüz açıklanmasa da tahminler komisyonun yaklaşık 2 euro da karar vereceği yönünde. Bu uygulamadan elde edilen gelirin bir kısmı ile gümrük masraflarının karşılanması hedeflenirken, aynı zamanda AB bütçesine de milyarlarca dolar eklenecek.

Ticaretten sorumlu komisyon üyesi Maros Sefcovic ise tehlikeli ve uygun olmayan mallarda artışa ve AB perakendecilerinin haksız rekabet şikayetlerine yol açtığını söylediği paketlerdeki artışla mücadele etme sözü verdi.