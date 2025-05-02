AB’den TikTok’a 530 milyon Euro'luk dev ceza! AB standartlarına uyması için 6 ay müddet verildi

Avrupa Birliği'nin kişisel verileri koruma düzenleyicisi, TikTok’a ciddi bir yaptırım uyguladı. Platformun kullanıcı verilerini Çin’e iletmesi ve bu süreçte şeffaflık kurallarını ihlal etmesi nedeniyle şirkete 530 milyon Euro ceza kesildi.

İrlanda Veri Koruma Komisyonu (DPC) tarafından yapılan açıklamada, TikTok’a yönelik yürütülen soruşturmanın tamamlandığı ve Avrupa’daki kullanıcı verilerinin Çin’e aktarılması sürecinin AB veri koruma yasaları çerçevesinde incelendiği belirtildi.

Faaliyetlerini AB standartlarına uyumlu hale getirme yükümlülüğü

Açıklamada, "TikTok’un Avrupa'daki kullanıcı verilerinin Çin’e aktarılması ve şeffaflık gereklilikleri konusunda AB Genel Veri Koruma Tüzüğü’nü ihlal ettiği" sonucuna varıldığı vurgulandı. Bu ihlaller sebebiyle şirkete 530 milyon Euro para cezası verildiği ve TikTok’a, faaliyetlerini 6 ay içerisinde AB standartlarına uyumlu hale getirme yükümlülüğü getirildiği ifade edildi.

TikTok’un bu konuda aldığı ilk ceza değil

Bu, TikTok’un AB’de veri koruma gerekçesiyle aldığı ilk ceza değil. DPC, 2023 yılında da benzer gerekçelerle platforma 345 milyon Euro ceza uygulamıştı.

AB’de faaliyet gösteren birçok büyük dijital şirket gibi TikTok da İrlanda merkezli çalıştığı için, ülkenin veri koruma kurumu bu tür soruşturmalarda merkezi düzenleyici konumunda yer alıyor. AB’nin Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) çerçevesinde, ihlalde bulunan şirketlere küresel yıllık cirolarının yüzde 4’üne kadar para cezası uygulanabiliyor.