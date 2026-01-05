AB'den Trump'a Grönland tepkisi: 'Kararı yalnızca Danimarka ve Grönland verir'

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Anitta Hipper, Brüksel'deki günlük basın toplantısında, gazetecilerin Trump'ın Grönland hakkında yaptığı açıklamalar hakkındaki sorularını yanıtladı.

Ulusal egemenlik, toprak bütünlüğü, sınırların dokunulmazlığı ve BM Şartı ilkelerini savunmaya devam edeceklerini belirten Hipper, "Bunlar evrensel ilkelerdir ve özellikle bir AB üye ülkesinin toprak bütünlüğü sorgulandığında, bunları savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz" dedi.

"Yalnızca Danimarkalılar ve Grönlandlılar karar verebilir"

Hipper ayrıca, Grönland'ın statüsünde yapılacak herhangi bir değişimin yalnızca Danimarkalılar ve Grönlandlılar tarafından kararlaştırılabileceğini kaydetti.

AB Komisyonu Başsözcüsü Paula Pinho da ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalesinden sonra Grönland konusunda Birliğin caydırıcı yeni bir yaklaşıma ihtiyaç duyup duymadığı sorusunu, "Grönland'ın ABD'nin müttefiki olduğunu ve NATO ittifakı kapsamında olduğunu hatırlatmak isteriz ve bu çok büyük bir fark. Bu nedenle Grönland'ın tamamen yanındayız ve (Venezuela'da) yaşananlarla hiçbir şekilde bir benzerlik görmüyoruz" diye cevapladı.

Trump, stratejik konuma sahip ada ülkesi Grönland'da Rus ve Çin varlığının arttığını savunarak, "Ulusal güvenliğimiz açısından Grönland'a ihtiyacımız var" demişti.