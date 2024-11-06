AB’den Trump’a işbirliği mesajı: Güçlü bir transatlantik gündem için birlikte çalışalım

Avrupa Birliği (AB) yönetimi, ABD başkanlık seçimlerinde zaferini ilan eden Donald Trump'a tebrik mesajı göndererek transatlantik işbirliğinin önemine vurgu yaptı. AB liderleri, ABD ile olan stratejik ilişkilerin güçlendirilmesini temenni ederek, geçmiş dönemlerde yaşanan gerilimlerin yeniden yaşanmaması gerektiğine dikkat çekti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, “Donald Trump'ı içtenlikle kutluyorum” ifadelerini kullandı. Von der Leyen, ABD ve AB'nin sadece müttefik değil, aynı zamanda 800 milyon vatandaşı birbirine bağlayan bir ortaklığa sahip olduğunu belirterek, “Bu vatandaşlarımıza hizmet etmeye devam etmek adına güçlü bir transatlantik gündem üzerinde birlikte çalışalım" mesajını paylaştı.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de Trump'a tebrik mesajını iletti. Michel, “AB ve ABD kalıcı bir ittifaka ve tarihi bir bağa sahip. Müttefikler ve dostlar olarak AB, yapıcı işbirliğini sürdürmeyi dört gözle bekliyor” ifadelerini kullandı. Michel ayrıca, AB’nin kendi yolunu çizme kararlılığında olduğunu vurgulayarak, “AB güçlü, birleşik, rekabetçi ve egemen bir ortak olarak stratejik gündem doğrultusunda yoluna devam edecek” dedi.

Trump döneminde gerilim yaşanmıştı

Trump'ın 2017-2021 yılları arasında ABD başkanlığı yaptığı ilk dönemde, Washington ile Brüksel arasında ciddi gerilimler yaşanmış, ticaret ve savunma politikaları başta olmak üzere birçok konuda fikir ayrılıkları ortaya çıkmıştı. Bu nedenle, AB yönetimi Trump’ın olası zaferi için bir süredir hazırlık çalışmalarını sürdürüyordu.