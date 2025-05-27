AB’den Trump’a toplantı talebi: Masada gümrük tarifeleri var

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'nin (AB) gümrük tarifeleri konusunu görüşmek için toplantı talebinde bulunduğunu duyurdu.

Sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili paylaşım yapan Trump, AB'ye yönelik belirlenen yüzde 50 gümrük vergisinin, özellikle müzakerelerde "yavaş" kaldıkları göz önüne alındığında kendisini çok memnun ettiğini vurguladı.

"Bu olumlu bir gelişme"

Eğer bir anlaşma yapamazlarsa ya da adil olmayan şekilde muamele görürlerse ABD'ye yönelik ticaret konusunda "bir anlaşma belirleme" yetkisine sahip olduğunu kaydeden Trump, "Az önce AB'nin hızlı bir şekilde toplantı tarihleri belirlemek üzere aradığı bilgisini aldım. Bu olumlu bir gelişme ve umuyorum ki, Çin'e yönelik talebimde olduğu gibi, sonunda Avrupa ülkelerini de ABD ile ticarete açarlar." ifadelerini kullandı.

Trump, eğer bunu yaparlarsa, hem Çin hem de AB'nin çok mutlu ve başarılı olacağını belirtti.

Ne olmuştu?

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği'yle yapılan görüşmelerden sonuç alınmadığını, bu sebeple de 1 Haziran 2025'ten itibaren Birliğe doğrudan yüzde 50'lik bir tarife uygulanmasını önerdiğini açıklamıştı.

Ancak, AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen'in ek süre talebinde bulunduğunu aktaran Trump, bu istek üzerine son tarihi 9 Temmuz 2025'e ertelediğini duyurmuştu.