AB'den Trump’ın vergi hamlesine temkinli yanıt! 'Diyaloğa açığız'

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz hafta duyurduğu yeni gümrük vergilerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Von der Leyen, Avrupa Birliği’nin (AB) hâlâ müzakereye açık olduğunu ifade ederken, olası ekonomik etkileri göz önünde bulundurarak karşı önlemlerin de gündemlerinde olduğunu belirtti.

Von der Leyen, “AB'nin aynı zamanda karşı tedbirler almaya hazır olduğunu” vurguladı.

Trump’ın yeni ticaret politikası kapsamında, Çarşamba gününden itibaren Avrupa Birliği ülkelerinden ithal edilen çelik, alüminyum ve otomobillere yüzde 25, diğer bazı ürünlere ise yüzde 20 oranında ek gümrük vergisi uygulanacağı duyurulmuştu.

İletişim kanallarının açık tutulması kararı

Bu gelişmenin ardından AB üyesi 27 ülkenin ticaretten sorumlu bakanları, Lüksemburg’da bir araya gelerek izlenecek yol haritasını ele aldı. Görüşmelerde, ABD ile iletişim kanallarının açık tutulması ve ticaretin daha fazla zarar görmemesi adına diyalogun öncelik olduğu konusunda genel bir mutabakat sağlandı.

Öte yandan, AB ülkeleri olası senaryolara hazırlıklı olmak amacıyla ilk karşı tedbir taslaklarını da oluşturdu. Çin ile ekonomik ilişkiler de toplantının gündem maddeleri arasında yer aldı.

AB’nin bu süreci hem ekonomik çıkarlarını koruyacak hem de ticaret savaşını tırmandırmadan yürütecek bir dengeyle yönetmeye çalıştığı dikkat çekiyor.