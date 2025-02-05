AB'den Trump'ın vergi tehditlerine cevap geldi: 'Tüm seçenekler masada'

AB, ABD Başkanı Donald Trump'ın birliğe gümrük vergisi uygulama tehditlerine yönelik yeni bir hamle geliştirdi.

Birlik, söz konusu tehditlerin yerine gelmesi halinde misilleme önlemleriyle Silikon Vadisi'ni vurmayı planlıyor.

Başkan Trump, AB’nin ABD’ye ticari anlamda “çok kötü” davrandığını belirterek, AB için de yeni gümrük vergileri getirileceğini açıklamıştı.

"Tüm seçenekler masada"

Planlar hakkında bilgi sahibi iki yetkilinin Financial Times'a yaptıkları açıklamalarda, Avrupa Komisyonu'nun Washington ile olası bir anlaşmazlıkta, AB'nin Big Tech gibi ABD hizmet endüstrilerini hedef almasına izin verecek olan "zorlama karşıtı enstrümanını" kullanmak istediğini söyledi.

Big Tech, ABD'deki en büyük bilişim teknolojisi şirketlerini ifade ediyor.

Bir yetkili "tüm seçenekler masada" dedi ve uluslararası hukuku ihlal etmeden verilebilecek en sert yanıt olarak ACI'yı işaret etti.

Trump'ın ilk döneminde hazırlanan ve daha sonra Çin'e karşı caydırıcı olarak kullanılan araç, AB'nin yürütme koluna, bir ülkenin politikada değişiklik yapmaya zorlamak için mallar üzerindeki tarifeleri kullandığını tespit etmesi halinde hizmet ticaretine kısıtlamalar getirmesine izin veriyor.