AB'den Tunus'a 200 milyon euro kredi

09 Ekim 2017

AB Komisyonu, Tunus'a sağlanacak toplam 500 milyon euroluk makro-finansal destek programı çerçevesinde 200 milyon euroluk kredi diliminin serbest bırakılmasına onay verildiğini açıkladı.

AB, Tunus'a söz konusu mali destek programı uygulanması kararını 2016 yılında almıştı. Kredi ile Tunus'un ekonomik istikrara kavuşması, ödemeler dengesini sürdürmesi ve ülkenin dış finansman açığının azaltılmasına katkı sağlanması amaçlanıyor.

AB, yakın çevresindeki ülkelere ekonomik kriz dönemlerinde makro-finansal desteklemeler sağlayabiliyor. AB, bu kapsamda, sermaye piyasalarından uygun koşullar ile borçlanıyor. Söz konusu krediler ihtiyaç duyan ülkeye veriliyor. Alınan fonlar, söz konusu ülkenin normal şartlarda piyasalardan alabileceği kredilerden çok daha uygun ödeme koşulları içeriyor.

Söz konusu kredilerin AB tarafından serbest bırakılması için insan haklarına saygı ve demokratik kurumların işletilmesi gibi şartların yerine getirilmesi gerekiyor.

AB, 2014 yılında aldığı kararla da Tunus'a 300 milyon euroluk benzer bir finansal destek sağlamıştı.

Kaynak: AA