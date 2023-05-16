AB’den Türkiye’ye eksikleri giderme çağrısı

Avrupa Birliği’nin (AB) dışişlerinden sorumlu en üst düzeydeki yetkilisi Josep Borrell, bütün dünyanın yakından takip ettiği seçimlerle ilgili açıklama yaptı.

Borrell, Türkiye’deki seçim sürecinde Türkiye ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) tespit ettiği eksikliklerin giderilmesi çağrısını yaptı. Borrell yaptığı açıklamada, “AGİT Uluslararası Seçim Gözlem Misyonu ve AB Konseyi’nin ön bulgularını ve sonuçlarını dikkate alıyoruz ve Türk yetkililerini tespit edilen eksiklikleri gidermeye çağırıyoruz” dedi.

Borrell, “AB, eşit şartlara sahip bir ortamda şeffaf, kapsayıcı ve güvenilir seçimlere olan ihtiyaca en üst düzeyde önem veriyor” dedi.