AB'den Ukrayna için ortak borçlanma tasarısı

Avrupa Komisyonu, Ukrayna'nın 15 milyar euro tutarındaki likidite açığını önümüzdeki üç ayda kapatmak üzere 27 ülkenin ortak borçlanma senedi ihraç etmesi ihtimalini değerlendiriyor.

Reuters'a bilgi veren iki Avrupa Birliği (AB) yetkilisinden biri, Avrupa Komisyonu tarafından 18 Mayıs'ta borçlanma tasarısının yayımlanabileceğini ifade etti.

Yetkililer, ortak borçlanmanın koronavirüs salgını döneminde işsizlik ödeneği yaratmak üzere kurulmuş SURE sistemi üzerine inşa edilebileceğini ifade ettiler.

Ukrayna, tasarının kabul edilmesi halinde AB'den çok düşük maliyetle borçlanabilecek. Üst düzey bir AB yetkilisi, "Şu an değerlendirilen yöntemlerden biri bu. Ancak henüz karar verilmedi" dedi.

Yetkililer, ABD'nin de yaklaşık 5 milyar euro katkıda bulunmasını beklediğini ifade etti. Bu durumda, AB ülkelerinin ortak borçlanarak 10 milyar euro temin etmesi gerecek.

Yetkililer, ortak borçlanma fikrinin, G7 ülkeleri ekonomi bakanlarının, 18-20 Mayıs tarihlerinde Bonn'da gerçekleşecek olan toplantısında ele alınacağını belirtti.