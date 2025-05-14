AB’den Ukrayna’ya gümrük darbesi! Muafiyetler kalkıyor: Yeni vergiler hazırlanıyor

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'dan ithal edilen mallara yönelik mevcut gümrük muafiyetlerini sona erdirip yeni gümrük vergileri uygulamaya hazırlanıyor. Diplomatlardan edinilen bilgilere göre, Polonya’nın AB çiftçilerini koruma amacıyla başlattığı girişim, bu kararı tetikleyen en önemli etkenlerden biri oldu.

AB, Ukrayna ile mevcut bir serbest ticaret anlaşmasına sahip ancak Rusya’nın 2022’deki işgalinden sonra kalan vergiler geçici olarak askıya alınmıştı. Bu geçici muafiyet düzenlemeleri, 6 Haziran’da sona erecek.

Ukrayna’nın tarım ihracatı olumsuz etkilenebilir

Diplomatların aktardığına göre, AB'nin üye ülkelere sunduğu yeni geçiş önerisi, Ukrayna’nın tarım ürünlerine yönelik tarifesiz kotaların büyük ölçüde azaltılmasını öngörüyor. Bu durum, Ukrayna’nın çiftçileri ve bütçesi için kritik önemde olan tarım ürünlerinin ihracatını olumsuz etkileyebilir.

AB yetkilileri, yeni düzenlemenin geçici olacağını ve iki taraf arasındaki genel ticaret anlaşmalarının güncellenmesi sürecinde uygulanacağını belirtiyor. Ancak Ukrayna tarafında, bu adımın ekonomik etkilerinin nasıl olacağı konusunda endişeler artmış durumda.