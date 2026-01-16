AB'den Ukrayna'ya hızlı üyelik sinyali: Tam haklar zamanla gelecek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rusya ile olası bir barış anlaşması çerçevesinde Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne katılım sürecinin hızlandırılmasına yönelik seçenekleri masaya yatırdı. Değerlendirmelerde, Kiev'e ilk aşamada tam üyelik haklarının tanınmayacağı, bu hakların ancak geçiş dönemlerinin ardından 'kazanılacağı' vurgulandı.

'Sembolik bir jest'

AB yetkilileri, henüz erken aşamada olan bu yaklaşımın, savaş sonrası dönemde Ukrayna'ya sunulabilecek güvenlik ve siyasi garantilerin bir parçası olarak ele alındığını ifade etti. Bu çerçevede söz konusu adımın, AB üyeliğini hedefleyen Ukrayna kamuoyuna yönelik sembolik bir jest niteliği taşıdığı belirtiliyor.

Diplomatik kaynaklara göre, 2027 yılında Ukrayna'nın AB üyeliğinin, ABD, Ukrayna ve AB arasında müzakere edilen 20 maddelik bir barış planında yer aldığı aktarıldı. Bu başlığın, savaşın sona ermesi sonrasında Ukrayna'nın ekonomik istikrarını ve refahını desteklemeyi amaçladığı kaydedildi.

Oy haklarına 'aşamalı erişim'

Komisyon tarafından gündeme getirilen model ise mevcut genişleme sürecinden farklı bir yol haritası öngörüyor. Buna göre Ukrayna ve bazı diğer aday ülkeler, AB'ye hızlı biçimde dahil olacak; tam üyelik kriterlerini karşılama düzeylerine bağlı olarak oy haklarına 'aşamalı erişim' elde edecek.